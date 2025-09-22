20 тыс человек посетили фестиваль иллюзионистов «Маги в парках» в Подмосковье

Накануне на набережной микрорайона Павшинская пойма в Красногорске состоялся финал I фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Мероприятие посетили 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль «Маги в парках» открыл для Подмосковья удивительный мир иллюзии. Зрители всех возрастов стали свидетелями впечатляющих выступлений братьев Сафроновых и талантливых местных иллюзионистов и фокусников. Более 27 тыс. человек посетили отборочные этапы в 6 парках региона и более 20 тыс. зрителей собралось на нашем гала-концерте, что подтверждает огромный успех и значимость проекта», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В рамках гала-концерта фестиваля «Маги в парках» зрители увидели выступления 22 финалистов — начинающих и профессиональных иллюзионистов, прошедших конкурсный отбор.

По итогам финального этапа победителями стали:

Дмитрий Битюцкий в номинации «Детская магия» (г.о. Люберцы)

Евгений Зейнулин в номинации «Микромагия» (г.о. Химки)

Вячеслав и Варвара Разумовские в номинации «Сценическая магия» (г.о. Щелково)

Илья и Алиса Словачевские в номинации «Лучшая постановка номера» (Раменский м. о.)

Антон Рукосуев в номинации «Комическая иллюзия» (г.о. Балашиха)

Яна Наумик в номинации «Мисс сценическая магия» (г.о. Долгопрудный)

Павел Плотников в номинации «Мистер сценическая магия» (г.о. Красногорск)

Артем Попов в номинации «Ментальная магия» (г.о. Химки)

Дмитрий Маркеев в номинации «Сценическая иллюзия» (г.о. Люберцы)

Лев Чистяков в номинации «Приз зрительский симпатий» (г.о. Котельники)

Специальными призами были отмечены:

Александр Фролов (м.о. Шатура)

Артем Фролов (г.о. Мытищи)

Александр Горюнов (г.о. Серпухов)

Выступления конкурсантов оценивали братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

«Те эмоции, которые мы получили, невозможно описать. Их нужно было прожить вместе с нами. Такое количество артистов, талантливых, разных возрастов, выходили сегодня на эту сцену. Такое количество зрителей, семейной аудитории сегодня получили и разделили вместе с нами этот волшебный праздник. Когда я видел эти глаза, глаза счастья и артистов, и наших зрителей, я понимал, что мы сделали очень крутое и классное дело, волшебное дело. Мы подарили людям маленькое, но очень дорогое чудо», — поделился художественный руководитель фестиваля Сергей Сафронов.

Кроме этого, перед гостями фестиваля с профессиональными номерами выступили лучшие иллюзионисты из России и зарубежных стран: Виктор Шишко (Республика Беларусь), Дмитрий Поляков (Республика Узбекистан), Саха Кирон (Индия), Максуд Дододжанов (Республика Таджикистан), Yuan Jiahui (Китайская Народная Республика) и другие. А также состоялись театрализованная программа «динозавров», научное представление со зрелищными экспериментами от «Механик Шоу» и мастер-классы по основам техники фокусов. Все желающие могли сфотографироваться со «сказочными» персонажами и необычными арт-объектами, нарушающими законы физики и создающими эффект иллюзии.

В завершении братья Сафроновы показали авторскую программу с исчезновением человека в воздухе, трюк исполнялся впервые в России, и «Тесла шоу» с гигантскими катушками Теслы, образующими молнии.

Отборочный этап фестиваля проходил в 6 парках Подмосковья с 23 августа по 14 сентября. Его посетило более 27 тыс. зрителей.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль организован АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.