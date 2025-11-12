150 «квадратов» в Хамовниках: какую недвижимость Ефремов оставил экс-супруге

Актер Михаил Ефремов избавился от части своей недвижимости в Москве на сумму около 200 млн рублей. Наиболее известную квартиру в Хамовниках он подарил экс-супруге Софье Кругликовой, ранее пара планировала поделить жилье во время развода, сообщает SHOT .

Площадь шестикомнатной квартиры составляет 150 кв. м. Она находится в историческом доме в Плотниковом переулке. Жилье было приобретено в 2011 году. Примерная цена квартиры — 140 млн рублей.

Также Ефремов переписал половину доли своей квартиры на Тверской улице в Москве, которую он получил по наследству от дяди в 2023 году. Жильем напополам владеют бывшие супруги. Цена подобной недвижимости составляет 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ефремов собирается начать выступать на сцене театра в декабре. Он может сыграть главную роль в спектакле «Без свидетелей». Стоимость билетов — от 7 до 50 тыс. рублей.

