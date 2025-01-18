13-летний исполнитель хита «Барабулька» начал выступать на корпоративах
Фото - © скриншот
13-летний блогер Вова Солодков из Керчи стал выступать на корпоративах после того, как его песня «Барабулька» стала хитом, сообщает SHOT.
За выступление на частных мероприятиях юный певец с редким заболеванием берет 150 тыс. рублей.
Блогеру диагностировали ювенильный ревматоидный артрит. Мальчик ростом меньше сверстников.
В 2024 году он записал песню про барабульку, после чего стал очень популярным, особенно среди детей и подростков. На сегодняшний день у него свыше 3 млн подписчиков в соцсетях.
Солодков разработал программу для корпоративов, в которую вошли песни, миниатюры и интерактив с залом. Особого райдера у артиста нет. Кроме гонорара он просит оплатить ему трансфер до места выступления. Заказчиков выбирает его мама. она делает это аккуратно.
Блогер еще принимает участие в благотворительных концертах. Он пел «Барабульку» для ребят из ДНР и ЛНР.