13-летний исполнитель хита «Барабулька» начал выступать на корпоративах

13-летний блогер Вова Солодков из Керчи стал выступать на корпоративах после того, как его песня «Барабулька» стала хитом, сообщает SHOT .

За выступление на частных мероприятиях юный певец с редким заболеванием берет 150 тыс. рублей.

Блогеру диагностировали ювенильный ревматоидный артрит. Мальчик ростом меньше сверстников.

В 2024 году он записал песню про барабульку, после чего стал очень популярным, особенно среди детей и подростков. На сегодняшний день у него свыше 3 млн подписчиков в соцсетях.

Солодков разработал программу для корпоративов, в которую вошли песни, миниатюры и интерактив с залом. Особого райдера у артиста нет. Кроме гонорара он просит оплатить ему трансфер до места выступления. Заказчиков выбирает его мама. она делает это аккуратно.

Блогер еще принимает участие в благотворительных концертах. Он пел «Барабульку» для ребят из ДНР и ЛНР.