Золотые резервы РФ достигли рекордных 207,7 млрд долларов по итогам октября

сегодня в 17:28

Золотые резервы РФ на 1 ноября текущего года достигли рекордного объема в 207,7 млрд долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Банка России.

Резервы впервые превысили 200 млрд долларов. В сентябре показатель был на уровне 199,8 млрд долларов. В минувший месяц вложения государства в драгметалл выросли почти на 4%.

Международные резервы на 1 ноября составили 631,6 млрд долларов. По сравнению с прошлым месяцем, когда показатель достиг отметки в 633,7 млрд долларов, они снизились.

Ранее стало известно, что на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоимость золота опустилась ниже 2,7 тыс. долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с 17 октября.