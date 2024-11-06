Стоимость золота опустилась ниже 2,7 тыс долларов за тройскую унцию

На бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года впервые с 17 октября опустилась ниже отметки в 2,7 тыс. долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС .

Согласно данным на 16:00 по Москве, стоимость драгоценного металла составила 2 698 долларов за тройскую унцию, что на 1,88% меньше предыдущего значения.

К 16:10 стоимость золота продолжила снижаться и достигла отметки в 2691,2 доллара за тройскую унцию (-2,13%).

Золото — самый популярный в мире инвестиционный металл. Цена на него постоянно колеблется, реагируя на экономические и политические события. Надо ли инвестировать в золото и какие риски при этом существуют, читайте в материале РИАМО.