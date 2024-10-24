«Золотая лихорадка» 2024 года: нужно ли торопиться покупать золото и почему

Надо ли инвестировать в золото и какие риски при этом существуют, читайте в материале РИАМО.

С момента отмены «золотого стандарта» в 1971 году, когда США объявили о приостановке конвертируемости доллара в золото, цена золота выросла в 77 раз с 35 до 2 700 долларов за тройскую унцию в 2024 году. За прошедшие 53 года среднегодовые темпы роста (CAGR) цены золота составили 8,54% годовых, опережая по доходности все классы активов, кроме акций. Индекс S&P 500 показал доходность (CAGR) 10,74% за этот же период. За последние двенадцать месяцев золото выросло в цене более чем на 50% с 1 800 до 2 700 долларов США за тройскую унцию. Что будет с ценами на золото до конца 2025 года, нужно ли торопиться инвестировать в него и какие риски при этом существуют, РИАМО рассказал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Россия входит в ТОП-5 стран по количеству золота

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Золото – самый популярный в мире инвестиционный металл. Цена на золото постоянно колеблется, реагируя на экономические и политические события. За всю историю человечества удалось добыть около 187 тысяч тонн золота.

Согласно информации Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в резервах центральных банков государств и различных фондов хранится более 36,5 тыс. тонн золота.

По данным на начало мая 2024 года, наибольшее количество золота приходится на США – 8,13 тыс. тонн. За ними следуют Германия – 3,35 тыс. тонн, Италия – 2,45 тыс. тонн, Франция – 2,44 тыс. тонн. Замыкает пятерку стран-лидеров Россия – 2,34 тыс. тонн.

Кто и где потребляет больше всего золота в мире

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За последние пятнадцать лет мировое потребление золота колебалось в диапазоне от 4 до 5 тыс. тонн в год. С 2010 по 2024 год спрос рос в среднем на 2% в год, при разнонаправленных изменениях его основных составляющих: ювелирного, инвестиционного и промышленного потребления. Темпы роста спроса примерно соответствуют темпам роста добычи золота. В 2023 году мировое потребление золота распределилось следующим образом:

Около 8% потребляет технологическая промышленность – производство электроники.

Потребление в ювелирной промышленности (47%).

Инвестиционное потребление (45%).

В свою очередь инвестиционное потребление распределяется так:

Покупка центральными банками (ЦБ) – около 21%. Центральные банки являются чистыми покупателями золота каждый год с 2010 года.

Частное инвестиционное потребление (слитки и монеты) – около 24%.

ETFs – биржевые фонды. Однако в 2023 году они сократили вложения в золото. В предыдущие годы фонды закупали до 20% всего потребляемого золота.

Страны скупают золото, потому что хотят стать менее зависимы от доллара

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Покупки золота центральными банками значительно возросли в 2022–2023 годах на фоне экономической нестабильности и снижения роли доллара как резервной валюты. Всемирный совет по золоту (WGC) полагает, что тенденция покупки золота центральными банками усиливается.

«Центральные банки хотят диверсифицировать международные резервы своих стран, чтобы стать менее зависимыми от доллара. Это в первую очередь связано с ростом политических и экономических рисков» Сергей Соловых руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle

Согласно текущему опросу WGC, 24% центральных банков намерены увеличить свои резервы в течение следующих 12 месяцев; 62% заявили, что золото будет иметь большую долю в общих резервах по сравнению с 46% в прошлом году. В то же время банки на развивающихся рынках, как правило, более пессимистично относятся к будущему доллара как резервной валюты и более оптимистично относятся к золоту, отмечает эксперт.

Покупка и продажа золота биржевыми фондами (ETF) отражает инвестиционный спрос на золото со стороны широкой публики.

«Мы считаем, что дальнейшее снижение процентных ставок основными центральными банками мира, в том числе ФРС США, вызовет дополнительный инвестиционный спрос на золото, в том числе в ETF фонды», – говорит Соловых.

Спрос со стороны частных инвесторов на слитки или монеты является очень волатильным и возрастает вместе со спросом со стороны остальных инвестиционных потребителей. Покупки золота ювелирной промышленностью, а также производителями электроники являются наиболее стабильными, и их темпы роста коррелируют с темпами роста мирового ВВП. В натуральном выражении эти компоненты спроса мало зависят от цены золота и обеспечивают стабильное потребление золота, отмечает эксперт.

Какие страны влияют на предложение золота в мире

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Мировое предложение золота представлено двумя составляющими:

Первичная добыча золота в объеме 3 644 тыс. тонн в 2023 г. Страны-лидеры по добыче золота в 2023 году: Китай (370 тонн), Австралия (310 т), Россия (310 т), Канада (170 т) и США (170 т). Вторичная переработка (переплавка) золота, которая составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. тонн в год.

За последние 15 лет предложение золота увеличивалось в среднем примерно на 2% в год, в основном за счет роста первичной добычи на 2,3%. С 2010 по 2024 год мировая добыча золота увеличилась с 2 652 тонн до 3 644 тонн в год. Объемы переработки росли более медленными темпами.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы предложение золота будет стабильным и продолжит расти темпами, близкими к историческим, 2% в год. Высокая цена на золото делает месторождения с высокой себестоимостью добычи прибыльными и увеличивает общее количество месторождений, на которых становится экономически целесообразно добывать золото. Таким образом, средневзвешенная себестоимость добычи золота продолжает расти по мере роста цены на золото», – комментирует Соловых.

От чего зависят цены на золото

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Золото является нетрадиционным сырьевым товаром потому, что цена на него часто зависит от финансовых и инвестиционных факторов больше, чем от предложения со стороны производителей и спроса со стороны промышленного потребления.

Среди факторов, влияющих на цену золота, следует выделить следующие:

инфляция – чем выше инфляция, тем выше спрос на золото, как защитный актив;

курс доллара к другим валютам – инверсная связь: чем слабее доллар, тем дороже золото;

ставка ФРС – инверсная связь со ставкой; прямая связь с ценами на долгосрочные гособлигации США;

покупки со стороны ЦБ разных стран – увеличивают цену на золото;

геополитическая нестабильность и неопределенность – увеличивают спрос и цены на золото;

общая экономическая нестабильность и неопределенность – увеличивают спрос и цены на золото.

«Таким образом, все вышеперечисленные факторы способствуют повышению цены на золото в ближайшие полтора-два года. Мы ожидаем, что благоприятные факторы для роста цены на золото сохранятся до конца 2025 года. Снижение процентных ставок в США продолжится в 2025 году. Кроме того, в ближайшее время вряд ли удастся разрешить конфликты на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, а напряженность в отношениях между США и Китаем остается высокой», – отмечает Соловых.

Восемь веских причин инвестировать в золото сейчас

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Эксперт назвал 8 причин инвестировать в золото, которые во многом перекликаются с вышеуказанными факторами, влияющими на цену золота.

Ослабление доллара США к другим валютам (золото как хедж против доллара). Хеджирование от инфляции; цена золота растет при дефляции. Защита от дефляции; золото растет в цене при дефляции. Геополитическая нестабильность и неопределенность (золото как убежище, safe harbor). Экономическая нестабильность и неопределенность (золото как убежище, safe harbor). Ограничения предложения; рекорд добычи в 3 644 метрических тонн в 2023 году. Растущий спрос, главным образом инвестиционный. Диверсификация портфеля.

Риски инвестирования в золото

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Инвестирование в золото сопряжено с несколькими основными рисками, считает Соловых. Среди них такие:

Волатильность цен. Цена на золото может быть нестабильной и значительно колебаться в течение коротких периодов времени, что затрудняет прогнозирование его стоимости и делает его рискованной инвестицией.

Инфляция. Некоторые инвесторы покупают золото в качестве хеджирования от инфляции, но нет гарантии, что цена на золото будет расти вместе с инфляцией.

Политические потрясения. Цены на золото могут зависеть от политических событий, таких как войны, национальные выборы, изменения в политике правительств и т.п.

Расходы на хранение и страхование. Если физически владеть золотом, то необходимо хранить его в безопасности и страховать от потери или повреждения. Эти расходы могут быстро накапливаться.

Прогноз цены на золото до конца 2025 года

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«Оценивая динамику цен на золото за прошедшие пятнадцать лет, последние 12 месяцев, а также оценивая перспективы цен на золото в ближайшие несколько месяцев, мы ожидаем, что цена золота будет расти и перешагнет отметку 3 300 долларов США за тройскую унцию до конца 2025 года. Мы также ожидаем повышательную динамику цены золота до конца 2030 года», – прогнозирует руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle.