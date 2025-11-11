«Золотые» яйца: продукт подорожал на 3,3% в ЯНАО за неделю

сегодня в 17:01

Десяток куриных яиц в ЯНАО теперь стоит в среднем 109,92 руб

За последнюю неделю в Ямало-Ненецком автономном округе наибольший скачок цен зафиксирован на куриные яйца. По данным информационно-аналитической системы «Мониторинг Ямал», средняя цена за десяток достигла 109,92 рубля, сообщает «Север-Пресс» .

Недельный рост цен на яйца составил 3,3%. Максимальная стоимость отмечена в Ямальском районе — 152,08 рубля за десяток. Минимальная цена зафиксирована в Муравленко — 88,68 рубля.

Наибольшее снижение цены продемонстрировала свежая белокочанная капуста. Ее стоимость уменьшилась на 0,9%, составив в среднем 60,07 рубля за килограмм. Самая высокая цена на этот овощ наблюдается в Ямальском районе — 109,58 рубля, а самая низкая — в Надыме, где килограмм капусты стоит 30,99 рубля.

В начале ноября лидером роста цен был хлеб, стоимость которого увеличилась на 3,7%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.