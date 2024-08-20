Золото на бирже впервые подорожало до отметки 2550 долларов за тройскую унцию

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РИА Новости: золото на бирже впервые стоит дороже 2550 долларов за унцию

Стоимость тройской унции впервые поднялась до отметки 2550 долларов. До этого рекорд в 2549 долларов был побит 16 августа.

Одна из главных причин, почему стоимость золота растет и бьет рекорды, заключается в действиях ФРС США. Ожидается, что в ближайшее время американская федеральная резервная система снизит ключевую ставку.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что роль золота в российской экономике может снизиться в ближайшие годы. Это произойдет на фоне популяризации криптовалют.