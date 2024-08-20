Золото на бирже впервые подорожало до отметки 2550 долларов за тройскую унцию
РИА Новости: золото на бирже впервые стоит дороже 2550 долларов за унцию
Фото - © Дмитрий Рухленко / Фотобанк Лори
Цена золота на бирже продолжает бить рекорды, сообщает РИА Новости.
Стоимость тройской унции впервые поднялась до отметки 2550 долларов. До этого рекорд в 2549 долларов был побит 16 августа.
Одна из главных причин, почему стоимость золота растет и бьет рекорды, заключается в действиях ФРС США. Ожидается, что в ближайшее время американская федеральная резервная система снизит ключевую ставку.
Ранее экономист Константин Ордов заявил, что роль золота в российской экономике может снизиться в ближайшие годы. Это произойдет на фоне популяризации криптовалют.