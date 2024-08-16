Экономист Ордов: роль золота в экономике может снизиться из-за цифровых валют

В ближайшие годы роль золота и золотовалютных резервов в российской экономике может снизиться на фоне распространения цифрового рубля, цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее РИА Новости сообщило, что доля и стоимость золота в международных резервах России достигли рекордных показателей — 29,8%, или 179,6 миллиарда долларов, заняв пятое место в мире.

«Рост стоимости золота на бирже сказывается на увеличении доли в золотовалютных резервах России, но основная причина такой динамики связана с тем, что Центробанк формирует фонд национального благосостояния (ФНБ) на 50% из золота», — объяснил Ордов.

По его словам, сейчас основной прирост золотовалютных резервов многих центробанков происходит не в иностранной валюте, а в золотом эквиваленте. Напряженность в мировой экономике, кризис на фондовых рынках — все это создает повышенный интерес к золоту в мире, отметил экономист. Он допускает, что российский Центробанк может уменьшить долю юаней в резервах ФНБ в пользу золота.

«Сейчас золото стало тихой финансовой гаванью на фоне угрозы девальвации валют, которая может начаться в любой момент на фоне рецессии, инфляции в мировой экономике и нестабильности на фондовых рынках», — считает Ордов.

При этом он подчеркнул, что золото остается дефицитным ресурсом, его добывается не так много, чтобы можно было потратить бесконечное количество денег на увеличение доли драгметалла в золотовалютных резервах.

«С одной стороны, ликвидность золота высокая, поскольку его ценность как средства платежа признается всеми, но, с другой стороны, без существенного влияния на цены предложить большой объем драгметалла невозможно», — добавил эксперт.