Золото под давлением конфликта: подорожает ли до 5 тыс. долларов за унцию

Обсуждение роста цен на золото до 5 тыс. долларов за унцию продолжается, но в ближайшее время драгоценный металл может оставаться под давлением. Ключевым фактором краткосрочной динамики остается ближневосточный конфликт — через влияние высоких цен на нефть на инфляцию и ожидания по ставке ФРС, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Краткосрочно стоимость золота во многом определяется динамикой ближневосточного конфликта — через влияние высоких цен на нефть и нефтепродукты на инфляцию и ожидания по ставке ФРС. И тут, судя по всему, пока рано говорить о каком-то близком компромиссе», — заявил эксперт.

Скрябин обратил внимание на конкретные события. Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп отверг план, согласно которому Тегеран предложил вновь открыть пролив и возобновить ядерные переговоры через 7 дней при условии, что Вашингтон снимет военно-морскую блокаду судов. Иран, в свою очередь, вновь озвучил угрозы для энергетической инфраструктуры региона.

«Поэтому в ближайшее время золото может оставаться под давлением», — подчеркнул аналитик.

Таким образом, несмотря на обсуждение амбициозной отметки в 5 тыс. долларов за унцию, краткосрочные перспективы металла остаются неопределенными. Ключевым триггером для котировок остается развитие ситуации на Ближнем Востоке, и до появления признаков деэскалации золото вряд ли покажет уверенный рост.

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