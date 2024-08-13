Жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут получить отсрочку кредита

Заемщики Курской, Брянской и Белгородской областей, обстреливаемых ВСУ, могут получить кредитные каникулы. При этом организации должны рассмотреть заявления в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Банка России.

Жители регионов, которые были вынуждены эвакуироваться или потеряли имущество, могут обратиться за получением отсрочки платежей по кредитам на срок до 6 месяцев. Банкам и финансовым организациям необходимо принять любые документы, которые подтверждают трудную жизненную ситуацию у заемщика (право собственности на помещение, прописка, временная регистрация и т. д.).

Право на отсрочку имеют жители, сумма кредита которых не превышает 15 млн рублей по ипотеке, по автокредитам — 1,6 млн рублей, по кредиткам — 150 тыс. рублей, по другим займам — 450 тыс. рублей. При этом банкам и организациям рекомендовали идти навстречу заемщику, даже если сумма превышает установленный лимит.

В период кредитных каникул отменяется неустойка, при этом кредиторы могут снизить процентную ставку или даже отменить ее. В особых случаях банки могут полностью или частично простить долг. При этом реструктуризация не будет ухудшать кредитную историю заемщика.

Ранее в Минцифры сообщили, что связь и мобильный интернет для жителей 8 районов Курской области будут бесплатными до окончания режима ЧС. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.