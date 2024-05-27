Земляника в России подорожает вдвое из-за майских заморозков

В текущем году цены на землянику вырастут на 100% и составят около 6 тыс. рублей за килограмм. Это связано с майскими заморозками, которые уничтожили большую часть урожая, сообщает Mash .

Майские морозы уничтожили 90% урожая ягод в центральных регионах страны. Промышленное производство налажено в Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областях. Теперь поставщики готовятся к повышению цен вдвое. В прошлом году 1 килограмм земляники стоил около 3 тыс. рублей.

Еще ягоду широко используют в изготовлении тортов, пирожных, джемов и варений, а также при производстве лекарств от гипертонии.

После очень теплого апреля, когда хорошая погода способствовала быстрому росту растений, пришли майские заморозки. Каковы будут экономические последствия гибели тысяч гектаров посевов из-за аномальных заморозков в России, читайте в материале РИАМО.