Завтра будет поздно: эксперт сказал, когда брать технику

Проблемы с сертификатами для параллельного импорта могут привести к резкому скачку цен на электронику и технику Apple, Nike, Bosch и других международных брендов в ближайшие месяцы. Отмена таких сертификатов является жесткой зачисткой рынка, заявил РИАМО эксперт по цифровой репутации, основатель репутационного агентства «Невидимка» Петр Сухоруких.

По его мнению, теперь импортерам придется легализовывать ввоз внутри страны, проходя новые экспертизы, а простой фур на границе и юридические издержки неизбежно отразятся на конечной стоимости товаров.

«Я прогнозирую скачок цен на двадцать процентов до конца текущего квартала. Потребитель просто оплатит новую линию юридической обороны бизнеса из своего кармана», — заявил эксперт.

Сухоруких привел конкретные расчеты: базовая стиральная машина Bosch, которая вчера стоила 60 тысяч рублей, завтра на полке будет стоить минимум 85 тысяч, а популярный холодильник взлетит со 100 тысяч до 120. Он настоятельно рекомендует покупателям брать технику прямо сейчас, пока старые складские запасы не опустели. Бизнесу же эксперт советует прекратить искать лазейки и выстраивать белые цепочки поставок.

Ранее стало известно, что Росаккредитация приостановила признание документов трех органов из Казахстана, Армении и Киргизии, что поставило под угрозу около 16 тысяч сертификатов на продукцию международных брендов.