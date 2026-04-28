Завод в Серпухове запустит выпуск лифтов по китайским технологиям

Серпуховский лифтостроительный завод заключил соглашение о технологическом партнерстве с китайской компанией HOSTING и локализует ее инженерные решения в Подмосковье. Предприятие получит доступ к конструкторским разработкам и системам управления с последующей адаптацией и испытаниями на собственной базе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках партнерства российская сторона получит доступ к конструкторским решениям и системам управления. Их адаптируют к местным условиям эксплуатации, а испытания проведут на собственном полигоне СЛЗ.

На базе китайских технологий завод планирует выпускать пассажирские, высокоскоростные и панорамные лифты, больничные подъемники, строительные лифты в шахты, а также грузовые и автомобильные кабины, эскалаторы и траволаторы. Проектная мощность предприятия составляет 15 тыс. лифтов в год.

Стратегия развития СЛЗ предполагает увеличение срока службы оборудования до 25 лет. Для этого предприятие намерено развивать сервисную инфраструктуру при поддержке китайского партнера. Ожидается, что технологическое сотрудничество позволит заводу реализовать производственный потенциал и расширить экспортные поставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для Московской области.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе и сегодня мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) „Гринвуда“, и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.