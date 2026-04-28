Почтальон из Талдома представит Подмосковье на конкурсе «Земский почтальон»

Почтальон из поселка Северный Талдомского округа Марина Симонова стала победителем регионального этапа конкурса «Земский почтальон» и представит Московскую область на федеральном финале в Москве 26 мая 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Марина Симонова, сотрудник почтового отделения 141912 (пгт. Северный, ул. 8 Марта, д. 2), стала лучшей по итогам регионального этапа. Она обошла 10 финалистов, отобранных более чем из 190 заявок.

Почтальоном Марина работает более 25 лет и живет в том же поселке, где обслуживает жителей. Она помогает ветеранам Великой Отечественной войны писать письма однополчанам и поддерживает людей на своем участке.

«Региональные комиссии провели тщательную оценку и выбрали лучшего „Земского почтальона“, который будет представлять своих коллег на всероссийском уровне. Такие масштабные конкурсы профессионального мастерства привлекают внимание к работе каждого почтальона особенно в малых населенных пунктах, ведь труд почтальона каждодневный, ответственный и социально важный», — рассказала директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон — 2026» организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России, федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и профсоюза работников связи России.

С 4 по 25 мая 2026 года во «ВКонтакте» пройдет общественное голосование в номинации «Народный почтальон» среди заявок, отобранных региональными комиссиями. Очный финал состоится 26 мая в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.