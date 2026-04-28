Студенты техникума в Королеве разработали проект жилья

Деловая игра «Город пЕРемен» прошла 27 апреля с участием студентов МЦК-Техникума имени С. П. Королева в Подмосковье. Команда представила проект «Заводской квартал», направленный на решение проблемы доступности жилья для молодежи, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Интерактивную площадку организовали при поддержке партии «Единая Россия» и МГЕР. В ходе игры молодежь Подмосковья училась разрабатывать инициативы по развитию городской среды и защищать их перед комиссией.

Студенты из Королева выбрали тему недоступности жилья. Они предложили проект «Заводской квартал», который объединяет трудоустройство на градообразующие предприятия и предоставление служебного жилья с возможностью последующего выкупа на льготных условиях.

«Мы предложили механизм, при котором молодой специалист, приходя на завод, получает не просто работу, а современное служебное жилье с возможностью дальнейшего выкупа на льготных условиях. Это поможет городу удержать таланты, а ребятам — уверенно смотреть в будущее», — поделился бригадир команды.

Во время игры экономист команды распределил бюджет «градорублей» на закупку материалов, архитекторы подготовили визуализацию жилого комплекса, а спикеры защитили инициативу перед комиссией. Все предложения зафиксировали как наказы в «Народную программу» партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.