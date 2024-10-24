Затраты российских органов власти на VPN подскочили на 683% в 2024 году

«Коммерсант»: российские госорганы потратили 14,1 млрд рублей на VPN в 2024 году

С января по сентябрь 2024 года у государственных органов власти России на 683% увеличились затраты на подключение VPN. На это было направлено 14,1 млрд рублей, сообщает « Коммерсант ».

Тендеров на закупки подключений VPN по 44-ФЗ стало больше на 20%. Государственные компании, работающие на основе 223-ФЗ, за указанный период увеличили траты на шифрование данных до 122% — до 311 млн рублей.

Наибольшую сумму на VPN потратил департамент информационных технологий Москвы. Он заключил 3 контракта на 9,8 млрд рублей.

При этом в публичной плоскости закупки сервисов VPN для взаимодействия с заблокированными в стране сайтами не проводят. Такие услуги приобретают в закрытом формате и в основном спецслужбы, занимающиеся гражданской и государственной безопасностью.

Ранее аналитик Денис Кусков сказал, что оборудование для полного обособления Рунета уже готово. Однако он выразил надежду, что этого не произойдет.