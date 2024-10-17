Россиянам рассказали, когда Рунет отключат от глобальной сети

7 апреля 1994 года был зарегистрирован домен Ru, что считается началом официальной истории Рунета. В настоящее время число зарегистрированных страниц в Рунете превышает 5 миллионов. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков обсудил развитие Рунета за 30 лет и возможность его обособления, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что Рунет по-прежнему остается частью мировой сети, соединяясь с ней как напрямую, так и через VPN.

«Что касается Роскомнадзора и создания суверенного Рунета — на тех магистралях, которые уходят в зарубежные страны, ставится оборудование и программное, и аппаратное обеспечение, которое в случае возникновения критической ситуации, возьмет на себя роль перекрывающих шлюзов», — прокомментировал Кусков.

Несмотря на текущую политическую ситуацию, аналитик выразил надежду, что подготовленное оборудование для полного обособления Рунета не будет использовано.