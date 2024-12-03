Застройщики в России могут внедрить лизинг вместо ипотеки

Генеральный директор компании Key Capital Ольга Гусева рассказала, что застройщики могут внедрить лизинг из-за высоких ставок по ипотечным кредитам, сообщает kp.ru .

По ее словам, кроме рассрочек, рассматривает вариант внедрения лизинга.

Предполагается, что квартиры уже начиная со следующего года могут приобретать в долгосрочную аренду с последующим выкупом,

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов отметил, что в следующем году ипотечные программы с господдержкой, останутся, так как демографическая политика находится в приоритете.

Ранее сообщалось, что по итогам октября объем выдач рыночной ипотеки на покупку жилья в России увеличился до 117 млрд рублей. Это на 14% больше сентябрьского показателя. Такая динамика при экстремально высоких ставках может говорить о «применении различных схем с повышенным риском для заемщиков».