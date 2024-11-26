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ЦБ: банки наращивают выдачу рыночной ипотеки в России в условиях высоких ставок

По итогам октября объем выдач рыночной ипотеки на покупку жилья в России увеличился до 117 млрд рублей. Это на 14% больше сентябрьского показателя. Такая динамика при экстремально высоких ставках может говорить о «применении различных схем с повышенным риском для заемщиков», сообщает пресс-служба Банка России.

При этом в октябрьском обзоре «О развитии банковского сектора РФ» конкретные модификации сомнительных ипотечных сделок не приводятся. Однако регулятор указал, что «прорабатывает меры для ограничения таких практик».

Так, единый стандарт в сфере ипотечного кредитования для российских банков начнет действовать с 1 января следующего года.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки. По его словам, Россия неоднократно сталкивалась с подобными обстоятельствами.