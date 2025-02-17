Зарплаты тюменских нефтяников рекордно выросли

Тюменские нефтяные предприятия в 2024 году повысили зарплаты сотрудникам на 20-50 тыс. руб. из-за жесткой конкуренции за кадры, сообщает РБК со ссылкой на руководителя рекрутингового агентства Forward Company Татьяну Баданову.

Больше денег стали получать как руководители, так и представители рабочих специальностей. Так, инженерам ПТО среднюю зарплату повысили на 20 тыс. руб., до 250 тыс. руб.

У бурильщиков она возросла на 20-30 тыс. руб., до 270 тыс. руб. В одной компании зарплата электросварщиков за год увеличилась с 286 до 430 тыс. руб.

Между тем машинисты автокрана и спецтехники тоже стали обладателями повышенного дохода, но им зарплату увеличили только на 10 тыс. руб., до 240 тыс. руб.

Баданова объяснила, что рост доходов у тюменских нефтяников связан с наличием жесткой конкуренции компаний за кадры. По словам эксперта, на рынке представлено мало соискателей, а количество вакансий велико. Она также добавила, что у руководящих позиций уровень зарплаты существенно выше, он обговаривается только на собеседованиях.

По данным hh.ru, тюменские компании стали открывать вакансии, которые предполагают работу вахтовым методом, для специалистов добычи сырья в других регионах.

Ранее стало известно, что реальные доходы россиян не успевают за расходами. Прирост трат населения России в декабре 2024 года к ноябрю увеличился с 0,1% до 0,5%.