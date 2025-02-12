Реальные доходы россиян не успевают за расходами

По данным исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), прирост трат населения России в декабре 2024 года к ноябрю увеличился с 0,1% до 0,5%. Каждый месяц в четвертом квартале минувшего года расходы вырастали на 0,2%, сообщает « Коммерсант ».

В плане доходов россиян специалисты замечают ухудшение динамики. В четвертом квартале реальные доходы увеличивались в годовом выражении на 8,6%. При этом в третьем они росли на 12,5%.

Аналитики Райффайзенбанка фиксируют снижение реальных располагаемых доходов россиян по сравнению с предыдущими кварталами. Это происходит из-за роста обязательных платежей и снижения темпов увеличения зарплат, социальных трансфертов.

Ранее сообщалось, что кадровый голод на российских предприятиях пошел на спад.