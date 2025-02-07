Кадровый голод в российских предприятиях пошел на спад

Центральный банк России рассказал о стабилизации ситуации на рынке труда. Количество компаний, сталкивающихся с нехваткой кадров, уменьшилось, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Ведомости» .

Доля предприятий, испытывающих кадровый дефицит, уменьшилась. Опросы, проведенные регулятором, продемонстрировали небольшое снижение потребности в работниках в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, транспортировка, сельское хозяйство, строительство и торговля.

Эти тенденции подтверждает также портал hh.ru. Количество вакансий на сайте перестало увеличиваться. В некоторых отраслях наблюдается даже спад. Например, летом 2024 года на одну вакансию приходилось в среднем 3,6 резюме, тогда как к концу года этот показатель повысился до 4,5.

Стоит отметить, что нехватка кадров остается одной из серьезных проблем российской экономики и в последние годы стала причиной «гонки зарплат», что привело к увеличению инфляции.