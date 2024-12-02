Зарплаты москвичей и жителей регионов почти сравняются в 2025 году

Superjob: разница зарплат москвичей и жителей регионов уменьшится в 2025 году

Разрыв в заработной плате у жителей Москвы и регионов снизится в 2025 году. Размер з/п продолжит увеличиваться, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз на 2025 год от сервиса по поиску работы SuperJob.

Разница между зарплатами снизится, потому что работодатели из регионов будут стремиться не допустить отъезда ценных специалистов в Москву или на вахту. Платить маленькие вознаграждения в ближайшие годы не будут почти нигде. З/п продолжит увеличиваться, отмечается в прогнозе.

Размер зарплаты становится одним из самых ключевых факторов в борьбе компаний за сотрудников. Наиболее активно размер вознаграждения растет в сфере производства и IT.

Срок, за который компании находят сотрудника на должность, вырос. Рекрутеры 8 из 10 фирм считают образовавшуюся ситуацию на рынке труда кадровым голодом.

Ранее сообщалось, что в исправительном центре Кузбасса заключенные работают на предприятиях. Им платят высокие зарплаты — у некоторых сумма доходит до 100 тыс. рублей.