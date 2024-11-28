Более 100 тысяч: в Кузбассе осужденные получают большие зарплаты

В исправительном центре Кузбасса заключенные работают на предприятиях и получают хорошие зарплаты: у некоторых сумма доходит до 100 тысяч рублей, сообщает Сiбдепо .

Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН Кузбасса, размер заработной платы зависит от стажа и занимаемой должности. Чаще всего они работают в местных организациях.

В свою очередь, в Екатеринбурге осужденный заработал за месяц более 300 тысяч рублей.

Ранее бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на 5 лет лишения свободы за мошенничество при строительстве госпиталя, освободился из колонии по УДО. Такое решение принял суд в Нижнем Тагиле.

В 2020 году Гурович добился финансирования из госбюджета на сумму около миллиона рублей, но медицинское учреждение для больных Covid-19 не проработало ни дня: его демонтировали из-за ошибок в проектировании.