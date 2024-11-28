Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович освободился из колонии по УДО

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Экс-заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, который был осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество при строительстве госпиталя, досрочно вышел из колонии, сообщает ТАСС .

Агентство ссылается на решение суда в Нижнем Тагиле, который принял просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении.

Бывшего чиновника осудили за превышении полномочий. В 2020 году он добился финансирования из госбюджета на сумму свыше 969 млн руб. для строительства в Мурманской области быстровозводимого госпиталя для больных Covid-19.

Медучреждение не работало ни дня, его пришлось демонтировать из-за ошибок в проектировании.