Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович освободился из колонии по УДО
Бывший замминистра МЧС досрочно вышел из колонии
Экс-заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, который был осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество при строительстве госпиталя, досрочно вышел из колонии, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на решение суда в Нижнем Тагиле, который принял просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении.
Бывшего чиновника осудили за превышении полномочий. В 2020 году он добился финансирования из госбюджета на сумму свыше 969 млн руб. для строительства в Мурманской области быстровозводимого госпиталя для больных Covid-19.
Медучреждение не работало ни дня, его пришлось демонтировать из-за ошибок в проектировании.