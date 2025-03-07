Зарплатные ожидания петербуржцев в резюме превышают прежний доход на 22%

Исследование, проведенное аналитиками платформы «Авито Работа», показало, что соискатели из Петербурга при поиске работы указывают в своих резюме желаемый уровень заработной платы, который в среднем на 22% выше их прежнего заработка. Эта тенденция объясняется рядом причин, включая профессиональный опыт, уровень навыков и актуальную ситуацию на рынке труда, сообщает «Бриф24» .

Как выяснилось в ходе опроса, соискатели из Санкт-Петербурга, подготавливая резюме, указывают в них зарплатные ожидания, превосходящие их прошлый доход на 22%. Исследование охватило свыше 6 тысяч работающих россиян.

Около 27% опрошенных сообщили, что нашли свою нынешнюю работу без резюме, а 7% уверены, что в их профессиональной сфере резюме не является обязательным. Среди тех, кто указывает желаемую оплату труда, подавляющее большинство (80%) рассчитывает на увеличение зарплаты по сравнению с предыдущим местом работы. Наиболее распространенный диапазон ожидаемого повышения составляет 11–20% или 21–30%, лишь незначительная часть (1%) надеется на более чем двукратный рост дохода, а 4% готовы к его снижению.

Ключевыми факторами, определяющими размер зарплатных ожиданий, являются предыдущий уровень дохода, условия, предлагаемые в вакансиях, и собственная квалификация. При этом 24% респондентов предпочли не указывать желаемую зарплату в резюме, объясняя это опасениями или желанием обсудить этот вопрос непосредственно на собеседовании.

Для подавляющего большинства соискателей (88%) информация о заработной плате, указанная в вакансии, играет основную роль при принятии решения об отклике: 60% считают ее важной, а 27% — полезной для оценки перспектив. Лишь 2% заявили о неважности зарплаты, ориентируясь на другие критерии, а 6% заняли нейтральную позицию в этом вопросе.