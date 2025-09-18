Зарплата в цифровых рублях: в 2026–2027 годах расширится круг получателей

Казначейство и Минфин сообщили о первой выплате заработной платы в цифровых рублях, и этот шаг стал важным подтверждением готовности государства к практическому использованию новой формы национальной валюты. На начальном этапе такие операции носят пилотный характер и проводятся исключительно по согласию получателя, что позволяет протестировать все механизмы без давления на граждан, заявил РИАМО руководитель направления по GR-коммуникациям PRIX Club Георгий Мартиросов.

Переход к массовой практике будет зависеть от готовности банковской инфраструктуры и правовой базы, отмечает он. Уже обозначены сроки, когда цифровой рубль должен получить широкое распространение: в 2026 году крупнейшие банки будут обязаны обеспечить возможность операций в новой форме, а государство сможет использовать цифровые рубли для выплат из бюджета. Этот период станет переломным, и в течение 2026–2027 годов можно ожидать постепенного расширения круга получателей заработной платы и социальных выплат в цифровых рублях.

«Первыми в эту систему войдут сотрудники государственных органов и бюджетных учреждений. Логика этого процесса очевидна: государственный сектор напрямую связан с казначейскими расчетами, поэтому проще всего отработать новые схемы именно здесь. Получателями цифровых рублей станут работники министерств, ведомств, школ, больниц и университетов. Для них переход будет наименее болезненным, так как выплаты идут напрямую из бюджета», — отмечает эксперт.

Следующим направлением могут стать социальные выплаты — пенсии, пособия, компенсации. Для государства цифровая форма таких перечислений удобна: она обеспечивает прозрачность движения средств и дает возможность гибко контролировать процесс. Для граждан — это также шанс получить доступ к современному инструменту расчетов, не отказываясь при этом от привычных форм денег, считает Мартиросов.

Госконтракты и регионы

Кроме того, к числу первых участников можно отнести предприятия, тесно взаимодействующие с государством. Это организации, работающие по государственным контрактам или получающие бюджетные субсидии. Для них переход на цифровой рубль станет естественным продолжением существующих финансовых потоков, уверен эксперт.

Наиболее быстро адаптируются к новым условиям регионы с развитой цифровой инфраструктурой и высоким уровнем безналичных расчетов. Там удобство и привычность цифровых сервисов создают благоприятную среду для внедрения цифрового рубля в систему оплаты труда.

«Цифровой рубль начинает входить в практику через бюджетную сферу и социальные выплаты, и уже в ближайшие два-три года он может стать частью повседневных расчетов для значительной части населения, особенно в тех регионах и секторах, где взаимодействие с государством наиболее тесное», — резюмирует Мартиросов.