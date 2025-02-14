Запретительные пошлины на российские удобрения для ЕС: по кому ударят больше

ЕС планирует ввести запретительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии с 1 июля 2025 года. Однако их введение может спровоцировать сельскохозяйственный кризис в ЕС, а также привести к росту цен на продовольствие в Европе, сообщила РИАМО замдиректора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

С 1 июля 2025 года предлагается ввести дополнительную пошлину в размере 40 евро или 45 евро за тонну, в зависимости от типа удобрения, сверх существующей пошлины в размере 6,5%. Ожидается, что пошлина увеличится до 315 евро за тонну или 430 евро за тонну через три года после начала действия регулирования. При этом эти тарифы не повлияют на транзит товаров в страны за пределами ЕС.

ЕС стремится поддержать рост внутреннего производства и сектора удобрений. Тарифы призваны снизить зависимость ЕС от импорта из России и Беларуси, которая рассматривается как уязвимость.

«Однако введение запретительных пошлин на удобрения из России и Белоруссии может спровоцировать сельскохозяйственный кризис в ЕС, а также привести к росту цен на продовольствие в Европе, что отразится в первую очередь на гражданах. Сельскохозяйственная отрасль ЕС уже находится в сложной ситуации, о чем свидетельствуют массовые протесты в Германии, Польше и других странах», — говорит экономист.

По ее словам, введение пошлин может привести к росту цен на удобрения как минимум на 40-45 евро за тонну. Это создаст дополнительное финансовое давление на фермы, которые и так работают в чрезвычайно сложных экономических условиях.

Чтобы предотвратить значительный рост цен для фермеров ЕС, предложение включает смягчающие меры. Например, Европейская комиссия (ЕК) может временно отменить пошлины на импорт из других стран (кроме России и Белоруссии), если цены на эти виды удобрений превысят уровни 2024 года в течение переходного периода, то есть предложение по увеличению пошлин включает смягчающие меры, если фермеры ЕС увидят существенное повышение цен на удобрения.

ЕК ожидает, что тарифы негативно повлияют на экспортные доходы России. Однако на самом деле влияние на экономику России будет ограниченным, тарифы незначительно повлияют на поток доходов в России, поскольку европейский рынок не является для нее основным, а экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны останется неизменным или будет увеличиваться, считает Иванова.

«Поставки в развивающиеся страны в последние годы значительно увеличились, и по-прежнему существует большой потенциал для увеличения объемов экспорта и расширения географии в основном в Южную Америку, Южную и Юго-Восточную Азию. А также российские поставщики будут искать новые рынки для своей продукции», — резюмирует эксперт.