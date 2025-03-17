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Запрет ЕС на доступ к SWIFT для ряда российских банков начинается с 17 марта

Запрет Евросоюза на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций вступает в силу с 17 марта, сообщает РИА Новости .

В списе организаций, которым запретили доступ к SWIFT, оказались: банк «Ак Барс», банк «Уралсиб», «Банк Точка» и другие.

В частности, в пресс-службе «Банка Точка» рассказали, что отключение от SWIFT никак не скажется на работе банка.

Ранее Европейский союз отключил 13 региональных банков РФ от платежной системы SWIFT. Также были внесены в черный список десятки международных компаний, которые, как утверждается, сотрудничали с Россией.

Помимо этого, Евросоюз ввел запрет для европейского бизнеса на транзакции с некоторыми портами и аэропортами в РФ.