ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT

Европейский союз отключил 13 региональных банков РФ от платежной системы SWIFT. Также были внесены в черный список десятки международных компаний, которые, как утверждается, сотрудничали с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — сказано в заявлении.

Еще страны Европейского союза добавили в черный список 53 иностранных фирмы, которые «работали с РФ». Ограничения коснулись компаний, в том числе из Китая, Узбекистана, Индии, ОАЭ, Турции и Сингапура.

Помимо этого, Евросоюз ввел запрет для европейского бизнеса на транзакции с некоторыми портами и аэропортами в РФ.

Ранее сообщалось, что Британия закроет въезд в страну всем высокопоставленным политикам РФ.