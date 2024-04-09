Зампред ЦБ Полякова: прибыль банков может оказаться выше уровня 2023 года
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Заместитель председателя Центробанка России Ольга Полякова заявила, что по итогам 2024 года регулятор ожидает совокупную чистую прибыль банковского сектора на рекордном уровне 2023 года. Об этом сообщает РБК.
«Мы ожидаем все-таки, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более», — сказала Полякова.
По итогам прошлого года финансовый результат российских кредитных организаций вырос до рекордных 3,3 трлн рублей. В начале марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2024 году регулятор ожидает от банков прибыль на уровне 2,3-2,8 трлн рублей.
Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева обвинила Эльвиру Набиуллину в жесткой денежно-кредитной политике.