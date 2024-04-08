В Госдуме Набиуллину обвинили в жесткой денежно-кредитной политике

В итоговом отчете ЦБ за 2023 год председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула высокие темпы роста российской экономики, однако некоторые парламентарии выразили свое несогласие с жесткой денежно-кредитной политикой. По их мнению, такие меры замедляют развитие бизнеса. Так, депутат Госдумы Оксана Дмитриева также не считает, что повышение ключевой ставки борется с инфляцией, сообщает «Абзац» .

По словам законодателя, главным фактором, ограничивающим рост экономики, являются кадры, а не инвестиции. Дмитриева считает, что сейчас возможности развития экономики значительно ограничены, поскольку предприятия могут полагаться только на собственные средства. Она отмечает, что статистика подтверждает это утверждение, поскольку до 60% инвестиций осуществляется за счет собственных средств предприятий.

«Тогда возникает вопрос: а зачем банки? Основная функция банков — перелив капитала от тех, у кого есть деньги и кто приносит их на вклады, к тем, кому они требуются для развития», — отметила Дмитриева.

22 марта Совет директоров Банка России решил сохранить текущий курс денежно-кредитной политики. Ключевая ставка осталась на уровне 16% годовых.