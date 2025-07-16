В Богородском округе восстановили асфальтовое покрытие

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15 июля на оперативном совещании главы Богородского округа начальником управления «Муниципальный центр управления регионом» была озвучена жалоба от жителей Ногинска на отсутствие асфальтового покрытия на проезжей части по ул. Трудовой. Горожане также указали на имеющийся мусор и металлоконструкции на дороге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В тот же день ресурсоснабжающая организации ООО «БКС» силами подрядчика оперативно организовала и провела работы по укладке асфальта.

Напомним, что ранее, в начале этого лета, ООО «БКС» проводила капитальный ремонт канализационного коллектора и осуществляла замену тепловых сетей на участке, где располагается сквер Бугрова. Точка врезки как раз находилась на ул. Трудовой.

Теперь асфальтовое покрытие восстановлено и приведено в нормативное состояние. Работы по наведению порядка будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.