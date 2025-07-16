В Подмосковье с начала года зафиксировано более 160 правонарушений в сфере охоты
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Службой охотнадзора Комлесхоза возбуждено 150 административных и 12 уголовных дел. Административные дела связаны с нарушениями правил охоты, такими как нарушение сроков и порядка, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«Уголовные дела — по статье 258 УК РФ за незаконную охоту с крупным ущербом, в основном за незаконную добычу лосей и оленей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Напоминаем основные правила для охотников:
- Необходимы охотничий билет, разрешения на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу и путевка.
- Охота без этих документов или вне разрешенных сроков и мест — незаконна.
- За нарушение охотничьих правил предусмотрены штрафы от 500 до 4 тыс. рублей и лишение права охоты на 1–2 года.
Будьте законопослушны и соблюдайте правила охоты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.