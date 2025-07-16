9 новых детских садов откроют в Ленинском округе

Три новых детских сада общей вместимостью свыше 700 мест готовятся к открытию в Ленинском городском округе к началу учебного года, и еще два — в декабре. С начала 2024 года в муниципалитете уже построены четыре дошкольных учреждения. Таким образом за два года в округе будет создано 2 580 дополнительных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Доступность социальных объектов — один из ключевых факторов, влияющих на качество жизни людей. Поэтому мы и дальше будем активно работать над строительством новых детских садов, чтобы обеспечить каждому ребенку качественное дошкольное образование в шаговой доступности от дома, ведь именно здесь закладывается фундамент будущего поколения», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он подчеркнул, что в 2024 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе удалось ввести в эксплуатацию три современных дошкольных учреждения общей вместимостью 1035 мест: в жилых комплексах «Пригород Лесное» и «Южная Битца», а также в деревне Коробово, а в феврале текущего года — сад на 325 мест в поселке Боброво. Теперь в этом микрорайоне уже 6 современных и комфортных детских садов.

«В сентябре 2025 года мы откроем двери еще трех новых дошкольных учреждений: в Ермолино — на 310 мест, в Развилке — на 80 мест и очередной сад в «Южной Битце» на 325 мест. Это позволит существенно снизить очередь в указанных населенных пунктах. Кроме того, до конца года планируем открыть еще два долгожданных детских сада — в ЖК «Зеленые Аллеи» для 155 малышей, а также в ЖК «Новое Видное» на 350 мест, они станут настоящими центрами притяжения для молодых семей», — добавил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.