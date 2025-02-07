Законопроект о 36-часовой рабочей неделе могут внести в Госдуму после СВО

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что РФ готова к уменьшению рабочей недели до 36 часов с 40, но этот законопроект внесут в ГД только после окончания СВО. Об этом сообщает RTVI.

Бессараб является автором данного документа. По ее словам, сегодня многие предприятия работают круглосуточно по три смены, и никто добровольно не будет трудиться в таком режиме, если возникнет 36-часовая альтернатива.

«„По моему убеждению, сегодня есть производства, на которых просто необходимо сохранить именно рабочую смену, восьмичасовую, круглосуточную. Если мы сегодня скажем: „давайте 36-часовую рабочую неделю вводить“, пусть на добровольных основах, кто из людей выберет восьмичасовую смену, при том что можно трудиться, допустим, семь часов?» — уточнила парламентарий.

Ранее юрист по трудовому праву Ольга Петрова отметила, что введение четырехдневной рабочей недели может оказаться сложным проектом. По ее словам, если работник изначально устроен на четырехдневку, его фактически переводят на 0,8 ставки, что может привести к снижению дохода.