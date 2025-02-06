Юрист ответила, почему в России невозможна четырехдневная рабочая неделя

Замруководителя фракции «Новые люди» и депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила обсудить введение четырехдневной рабочей недели в России, ориентируясь на опыт Японии, считая это решение важным для многих работающих матерей. Однако, как отметила юрист по трудовому праву Ольга Петрова, реализация данного предложения может оказаться сложной, сообщает «Вечерняя Москва».

Она подчеркнула, что обсуждение четырехдневной недели не новое. Основная цель этого подхода — увеличить время, которое люди могут провести с семьями. Однако в России уже существуют разные режимы работы: как пятидневка, так и шестидневка. Если добавить четырехдневный режим, он должен равноправно существовать с уже установленными.

Петрова пояснила, что в некоторых сферах невозможны фиксированные выходные, поэтому режим работы может включать скользящие графики, такие как «сутки через двое». Вопросом, требующим особого внимания, является общее количество рабочих часов. На данный момент установленный стандарт — 40 часов в неделю. Предложение о работе по десять часов в четыре дня не даст ясных преимуществ, так как обсуждается необходимость сохранить 40 часов рабочей нагрузки.

При этом неполное рабочее время, которое составляет менее 40 часов, приводит к тому, что сотрудники получают меньшую зарплату. Если работник изначально устроен на четырехдневку, его фактически переводят на 0,8 ставки, что может привести к снижению дохода. Работодатели имеют право снизить ставку даже уже после трудоустройства, но для этого требуется уведомление за два месяца.

«Если он не согласен, работодатель может уволить его по сокращению штата с выплатами всех пособий или официально оформить простой», — заключила юрист.