Почти половина россиян регулярно пользуется платными подписками, но треть из них не ведет их учет, а многие попадают в ловушку забытых списаний и скрытых условий. Как перестать терять деньги на автоплатежах, РИАМО рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Главная ошибка, по словам Родина, — невнимательное чтение договора. Многие видят привлекательную цену на первые 1-3 месяца, оформляют подписку, а затем сталкиваются с резким ростом стоимости после окончания промопериода.

Еще одна распространенная проблема — «забытые» подписки. Большинство сервисов автоматически списывают деньги, не напоминая клиенту о платежах. Это приводит к регулярным списаниям за услуги, которыми люди давно не пользуются.

«Сами пользователи часто бывают невнимательны. Основной совет — всегда детально изучать условия подписки перед оформлением», — говорит Родин.

Эксперт рекомендует регулярно проводить ревизию своих подписок, отказываясь от тех, что потеряли актуальность. Также не стоит оформлять подписки на сервисы с непрозрачной репутацией или сомнительными условиями обслуживания. Простые меры контроля помогут избежать необоснованных трат и сохранить значительные суммы в семейном бюджете.

