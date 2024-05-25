Заботкин назвал высокие ставки по кредитам в РФ временной мерой

Заместитель председателя правления Центрального Банка России Алексей Заботкин заявил, что введенные высокие ставки по кредитам введены в интересах общественности, по мнению экспертов, это поможет достичь низкого уровня инфляции, сообщают «Аргументы и Факты» .

Заботкин подчеркнул, что спрос на товары и услуги гораздо выше, чем предложение. И если бы ставки по кредитам не были бы высокими, то этот разрыв был бы еще больше, чем сегодня.

«Производители и продавцы всегда реагируют в таких случаях одинаково: повышением цен. Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества», — заявил зампредседателя ЦБ.

Эксперт подчеркнул, что так Центробанк РФ сможет достичь низкого уровня инфляции в стране, несмотря на мнения скептиков. По словам Заботкина, такой механизм работает и в других странах мира, Россия не является исключением.

Ранее Центробанк назвал условия, которые помогут смягчить денежно-кредитную политику в стране. Для этого рост закредитованности граждан должен замедлиться.