ЦБ озвучил условия для смягчения денежно-кредитной политики

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова заявила, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику. По ее словам, это произойдет, если объемы кредитования в стране замедлятся, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Данилова отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ реагирует на снижение инфляции, кредитования и спад общего потребительского спроса.

По словам директора департамента, Банк России может также понизить ключевую ставку, которая сейчас находится на уровне 16% годовых, если зафиксирует замедление кредитования.

В Центробанке заявили, что ослабить жесткость денежно-кредитной политики получилось и за счет выдач льготных ипотек. В то же время Данилова указала, что в целом об ужесточении условий будут говорить изменения в семейной ипотеке и отмена льготной программы, конец действия которой намечен на 1 июля 2024 года.