WGG: рекордное количество центробанков планируют накапливать золото в резервы

Рекордное количество центробанков (43%) планируют накапливать в свои резервы золото на протяжении ближайших 12 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Всемирного совета по золоту.

Центробанки хотят увеличивать вложения в золото, поскольку это эффективная инвестиция в период кризиса. Еще таким образом они диверсифицируют портфель и добиваются хеджирования инфляции.

Помимо этого отмечается, что ЦБ стран мира на протяжении последних трех лет каждый год увеличивали собственные резервы более чем на 1 тыс. тонн золота. Это выше среднего показателя в 400-500 тонн за прошлое десятилетие.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сказал, что иностранным банкам с сентября 2024 года разрешается открывать филиалы в РФ. Однако значительного эффекта ждать не стоит. Финансовые учреждения боятся открывать филиалы в России, поскольку они рискуют попасть под вторичные западные санкции.