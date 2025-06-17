WGG: рекордное количество центробанков планируют накапливать золото в резервы
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Рекордное количество центробанков (43%) планируют накапливать в свои резервы золото на протяжении ближайших 12 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Всемирного совета по золоту.
Центробанки хотят увеличивать вложения в золото, поскольку это эффективная инвестиция в период кризиса. Еще таким образом они диверсифицируют портфель и добиваются хеджирования инфляции.
Помимо этого отмечается, что ЦБ стран мира на протяжении последних трех лет каждый год увеличивали собственные резервы более чем на 1 тыс. тонн золота. Это выше среднего показателя в 400-500 тонн за прошлое десятилетие.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сказал, что иностранным банкам с сентября 2024 года разрешается открывать филиалы в РФ. Однако значительного эффекта ждать не стоит. Финансовые учреждения боятся открывать филиалы в России, поскольку они рискуют попасть под вторичные западные санкции.