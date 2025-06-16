Угроза вторичных санкций будет удерживать иностранные банки от работы в России

Иностранным банкам с сентября 2024 года разрешено открывать филиалы в России, однако пока ни одна организация таким правом не воспользовалась. Ослабление требований Минфина и разрешение на работу с физлицами вряд ли может изменить ситуацию, сообщил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в РФ еще в сентябре прошлого года, что, по идее, должно было поспособствовать снижению барьеров для международных расчетов отечественных компаний, а также привлечению иностранных инвестиций в страну. Однако, как сообщается, пока ни один иностранный банк такой возможностью не воспользовался, отметил аналитик.

Предлагаемое со стороны Минфина ослабление требований (разрешение на работу с физлицами и расширение списка доступных для филиалов операций на рынке ценных бумаг) сделает открытие филиала в РФ более привлекательным для зарубежных банков, однако большого эффекта не стоит ждать, сказал Додонов.

По его мнению, угроза попасть под вторичные западные санкции, продолжит оставаться сильным сдерживающим фактором для иностранных банков, особенно крупных и значимых, который превысит все потенциальные выгоды от работы в РФ.

«Поэтому, думаю, иностранные банки предпочтут дождаться разрешения конфликта на Украине и ослабления антироссийских санкций, прежде чем выходить на российский рынок в той или иной форме», — резюмировал аналитик.