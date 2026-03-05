Выживут не все, но шанс есть: эксперт о спасении ресторанов через обнуление НДС

Предложение Министерства финансов РФ освободить предприятия общепита от уплаты НДС во втором-четвертом кварталах 2026 года является экстренной, но необходимой мерой для спасения отрасли от обвального падения, такое мнение в беседе с РИАМО высказал профессор кафедры экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев.

Напомним, что с 1 января 2026 года вступил в силу закон о повышении НДС с 20% до 22%. Одновременно произошло снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны платить налог: с 60 млн до 20 млн рублей в 2026 году. В дальнейшем планка будет опускаться еще ниже — до 15 млн в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году.

По словам эксперта, эти изменения наложились на тяжелую экономическую ситуацию в стране.

«Предприятия общепита уже уперлись в пределы платежеспособного спроса населения: экономическая стагнация 2025 года продолжает сказываться на доходах граждан. Вдобавок рынок перенасыщен из-за бума открытий новых точек в предшествующие годы. Острая конкуренция и падение трафика вынуждают многие заведения закрываться», — констатировал Толкачев.

В сложившихся условиях Минфин предложил с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита. Профессор считает эту инициативу своевременной.

«Фактически, для оставшихся на плаву предприятий освобождение от налога даст выбор: либо добавить сэкономленные 22% к своей прибыли, либо не повышать цены и за счет этого расширить охват посетителей. Это экстренная мера, призванная предотвратить деструктивные последствия для рынка в долгосрочном периоде. Речь идет о предотвращении массового ухода квалифицированных кадров и перепрофилирования помещений», — пояснил экономист.

По мнению Толкачева, практика временного освобождения от НДС была бы разумна и для других секторов малого и среднего предпринимательства, находящихся в зоне риска, например, для предприятий народных промыслов.