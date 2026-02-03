Вывоз золота и наличных из России ограничат: кого это затронет на самом деле

Российские власти ужесточают правила вывоза золота в слитках и крупных сумм наличных рублей в страны ЕАЭС для физических лиц. Цель нововведения — борьба с незаконным выводом капитала, для большинства граждан ограничения останутся незаметными, заявила РИАМО к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Ирина Мога.

Власти планируют ввести уведомительный порядок вывоза физическими лицами золота в слитках и крупных сумм наличных рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мера направлена на пресечение незаконного вывода капитала и отмывания доходов, пояснила экономист.

По ее словам, решение связано с ростом операций, когда золото, купленное в России за рубли, вывозится, например, в Армению или Кыргызстан и продается там за валюту, что позволяет обойти валютные ограничения. Вывоз больших сумм наличности без контроля также создает риски для финансирования теневой экономики.

Эксперт уточняет, что новые правила затронут лишь тех, кто вывозит слитки золота весом от 100 граммов (стоимостью около 1,3 млн рублей) или наличные рубли на сумму, эквивалентную от 10 тысяч долларов (~900 тыс. рублей). Им потребуется уведомлять таможню о происхождении средств и целях вывоза. Для большинства туристов и граждан, перевозящих стандартные суммы, ничего не изменится.

«ИП и юридические лица уже подлежат строгому многоуровневому контролю: обязаны декларировать финансовые операции, предоставлять отчетность, проходить проверки, вывозить наличные средства только через международные аэропорты с уведомлением таможенных органов. Физические лица в отличие от них до сих пор могли вывозить значительные суммы наличных или золота без особых ограничений, что создавало лазейки для незаконного вывода капитала», — прокомментировала Мога.

О том, что при вывозе из РФ наличных рублей, эквивалентных сумме выше 10 тыс. долларов, в страны ЕАЭС физлицам придется сообщать таможне источник происхождения денег, ранее сообщило агентство «Интерфакс».