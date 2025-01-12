Введенные Байденом санкции ставят Европу перед риском повышения цен на топливо

Министр внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой недавних американских ограничений в отношении энергетики России. В своем обращении на платформе Facebook* глава МИД подчеркнул, что действия уходящего правительства США, потерпевшего неудачу на выборах, могут негативно отразиться на европейском регионе, сообщает РИА Новости .

По словам венгерского министра, последний санкционный пакет несет существенные риски для стран Центральной Европы. В частности, это может спровоцировать резкий рост стоимости топлива.

«В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо», — заявил Сийярто.

США ужесточили санкционное давление, добавив в черный список более 380 новых фигурантов, включая суда и организации энергетического сектора России. Вашингтон стремится подорвать возможности Москвы получать прибыль от продажи углеводородов на мировых площадках. При этом многие эксперты считают, что такие действия больше навредят самой Америке и Европе.

По мнению Сийярто, санкции против совместного российско-сербского нефтяного предприятия могут спровоцировать дисбаланс на европейском топливном рынке. Ограничение деятельности «Нефтяной индустрии Сербии» приведет к нехватке сырья при растущем спросе, что создаст дополнительное напряжение в регионе.

Ранее вышел большой материал РИАМО, в котором подробно рассказали, по каким странам в первую очередь ударит прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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