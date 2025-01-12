Введенные Байденом санкции ставят Европу перед риском повышения цен на топливо
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Министр внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой недавних американских ограничений в отношении энергетики России. В своем обращении на платформе Facebook* глава МИД подчеркнул, что действия уходящего правительства США, потерпевшего неудачу на выборах, могут негативно отразиться на европейском регионе, сообщает РИА Новости.
По словам венгерского министра, последний санкционный пакет несет существенные риски для стран Центральной Европы. В частности, это может спровоцировать резкий рост стоимости топлива.
«В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо», — заявил Сийярто.
США ужесточили санкционное давление, добавив в черный список более 380 новых фигурантов, включая суда и организации энергетического сектора России. Вашингтон стремится подорвать возможности Москвы получать прибыль от продажи углеводородов на мировых площадках. При этом многие эксперты считают, что такие действия больше навредят самой Америке и Европе.
По мнению Сийярто, санкции против совместного российско-сербского нефтяного предприятия могут спровоцировать дисбаланс на европейском топливном рынке. Ограничение деятельности «Нефтяной индустрии Сербии» приведет к нехватке сырья при растущем спросе, что создаст дополнительное напряжение в регионе.
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