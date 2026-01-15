Всероссийский съезд производителей молока пройдет 10 февраля в Подмосковье

24-й Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока состоится 10 февраля в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие соберет руководителей и представителей молочной индустрии со всей России. В программе съезда — подведение итогов работы отрасли за 2025 год и обсуждение перспектив развития.

Особое внимание уделят вопросам государственной поддержки, внедрению новых законодательных инициатив, тенденциям экспорта и импорта, а также развитию сельских территорий и производственных мощностей. В съезде примут участие представители администрации президента РФ, Совета Федерации, Госдумы, Минпромторга, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, региональных властей и ведущие отраслевые эксперты.

Для участия в съезде необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте dairyunion.ru. В министерстве подчеркнули, что мероприятие станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития молочной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.