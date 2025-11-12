Ждать ли кризис? Названы последствия шатдауна для экономики США

Последствия нынешнего рекордного шатдауна для экономики США могут быть разделены на несколько групп: уже наступившие, потенциальные и последствия, которых можно ожидать при выходе из шатдауна, сообщил РИАМО аспирант кафедры теории и истории международных отношений РУДН Кирилл Казаков.

К первой группе относятся уже наступившие прямые последствия, включающие в себя рост безработицы из-за сокращения федеральных служащих, снижение доходов туристического сектора по причине сокращения числа авиарейсов, а также рост цен на нефть, спровоцированный тревожными ожиданиями трейдеров, отметил эксперт.

Во второй группе — потенциальные прямые последствия, которые могут наступить в ближайшем будущем. Наиболее ярким проявлением станет обвал сферы услуг, т. к. в традиционные моменты роста спроса (Хэллоуин, День благодарения и Рождество) американцы сократят свои расходы на празднества, а, следовательно, упадут доходы ритейла, туристической отрасли и т. п. Вслед за этим возможно наступление банковского кризиса, вызванного тем, что прямо или косвенно затронутые шатдауном американцы не смогут вовремя вносить платежи по ипотеке и другим кредитным обязательствам, считает Казаков.

В третью группу входят последствия, которые наступят при выходе из шатдауна. Продолжающийся правительственный кризис негативно сказывается на рейтинге Дональда Трампа (в реальности это подтверждается уверенной победой Зохрана Мамдани, антипода действующего президента, на выборах мэра Нью-Йорка), что ведет к росту популярности демократической партии.

«Таким образом, нынешней администрации Белого дома придется идти на уступки демократам по бюджетным вопросам, что приведет к росту социальной нагрузки на бюджет и продолжению выпадения части рабочей силы из экономики благодаря щедрым пособиям. В среднесрочной перспективе это приведет к продолжению падения реального сектора экономики и росту государственного долга, что в дальнейшем усложнит еще сильнее существование американской экономики и приведет к еще более длительным шатдаунам и кризисам», — считает Казаков.

По его мнению, технически шатдаун может кончиться уже в ближайшие дни, однако в реальности его окончание связано с такими вещами, как желание демпартии использовать продолжительность шатдауна для повышения собственного рейтинга в преддверии выборов 2026 года и способности Трампа и отдельных членов убедить конкурентов в своей правоте или пойти им на уступки для спасения экономики.

