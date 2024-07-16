Впервые с 21 июня 2023 года индекс Мосбиржи стал ниже 2900 пунктов

Данные торгов свидетельствуют, что впервые за год индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, достигнув отметки в 2893,2 пункта, сообщает ТАСС .

Снижение индекса Мосбиржи зафиксировали в 11:20 по московскому времени. В это время он опустился на 0,57% — до 2896,97 пункта.

Спустя 10 минут — к 11:30 — индекс Мосбиржи начал снижаться еще быстрее, остановившись на отметке 2893,2 пункта, индекс РТС опускался до 1 037,97 пункта (-0,7%).

Ранее финансовые аналитики поделились предположениями о том, что будет с рублем в III квартале 2024 года. В настоящее время сильное влияние на курс оказывают санкции, введенные против Мосбиржи 12 июня.