Каким будет курс рубля в III квартале 2024 года: мнения финансовых аналитиков

Какой будет динамика курса рубля в III квартале 2024 года и какие факторы будут на нее влиять, читайте в материале РИАМО.

Санкции против Мосбиржи, введенные 12 июня, оказали сильное влияние на курс рубля. После прекращения биржевых торгов долларом США и евро волатильность валютных курсов резко возросла. Сначала курс доллара резко упал вплоть до отметки в 82,63 рубля, а затем снова вырос до 87 рублей и выше. Эксперты поделились с РИАМО своими прогнозами о том, как изменится курс рубля по отношению к доллару и юаню в середине лета-начале осени 2024 года и от чего это будет зависеть.

Текущая ситуация в экономике способствует ослаблению рубля

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что рубль в III квартале покажет заметное ослабление из-за сокращения предложения иностранной валюты со стороны Центробанка, которую он должен ежедневно продавать в рамках расходования Фонда национального благосостояния (ФНБ) на госнужды, а также под воздействием ослабления нормы обязательств по возврату экспортерами валютной выручки с 80% до 60%.

Портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова полагает, что финансовой системе России потребуется еще некоторое время для адаптации к новым вводным, после чего ожидается снижение курсовой волатильности.

«В ближайшие месяцы в числе основных факторов влияния на курс будут экспортно-импортные операции и отток капитала. При этом сейчас довольно сложно сказать, как новые санкции повлияли и еще повлияют на торговые потоки РФ», — отметила аналитик.

Она уверена в том, что российский бизнес найдет альтернативные пути поставок и методы оплаты импортных товаров, как это было и в предыдущих раундах санкций, что увеличит спрос на валюту и будет способствовать ослаблению рубля.

Еще один фактор, который, по словам Симоновой, будет влиять на курс рубля — это объем валютных интервенций. Во втором полугодии 2024 года ЦБ будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день.

«Это на 30% меньше, чем в первом полугодии текущего года, а значит это тоже фактор в пользу ослабления рубля», — делает вывод эксперт.

Ключевая же ставка Банка России определит величину дифференциала ставок России и западных стран, и это тоже опосредованно повлияет на курс валют: возможное повышение ставки может предоставить рынку аргументы для укрепления рубля, и наоборот, сохранение ставки на текущем уровне будет способствовать его ослаблению, объяснила Симонова.

Аргументы в пользу укрепления рубля

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Первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Алексей Виноградов считает, что у отечественной валюты есть серьезный потенциал для укрепления.

«Мощную поддержку рублю в течение первого полугодия оказывали сильные данные по платежному балансу. За первые пять месяцев этого года профицит превысил аналогичные показатели 2023 года почти в два раза и составил 38 миллиардов долларов США. Такие показатели были достигнуты не только стабильными экспортными ценами и объемами поставок», — отметил представитель банка.

В первом полугодии наблюдалось падение импорта, которое, по его мнению, носит временный характер и будет преодолено по мере решения возникших проблем с расчетами за импорт.

«А вот существенное сокращение оттока капитала по статье баланса первичных и вторичных доходов, которое добавило к общему положительному сальдо целых 5 миллиардов долларов за пять месяцев, говорит о многом: по этой статье происходит отток капитала в пользу нерезидентов в виде дивидендов и личных трансферов, и это может сигнализировать о том, что эпоха оттока капитала из нашей страны во многом заканчивается», — полагает Виноградов.

Резкий же рост на 25,6 миллиарда долларов по статье оттока капитала «иностранные активы» он связывает с текущими трудностями в расчетах за импорт.

По словам аналитика, Россия исторически во все времена имела положительное сальдо во внешней торговле, и если раньше заработанные экономикой деньги уходили из страны как в виде зарубежных инвестиций (которые не всегда были таковыми на самом деле), так и в виде дивидендов в пользу нерезидентов, то сейчас, в силу объективных причин, отток по этим статьям сильно ограничен.

«А это, в свою очередь, будет приводить к постоянному навесу предложения валюты от экспортеров на внутреннем рынке и играть на стороне рубля», — делает вывод собеседник РИАМО.

Еще одним мощным фактором в пользу укрепления рубля выступает крайне жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, добавил Виноградов.

Каким будет курс доллара и юаня в III квартале 2024 года

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Несмотря на существующий потенциал для укрепления рубля, правительство уже приняло и будет принимать меры по его ослаблению, констатирует эксперт.

«Возможное сильное укрепление рубля создает определенные риски для доходов бюджета, которые по-прежнему в существенной доле формируются за счет экспорта. Поэтому чем крепче рубль, тем меньше бюджетные доходы. И избытки предложения валюты надо как-то абсорбировать. Правительство уже этим озаботилось: недавно были снижены требования по продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 60%. Вероятно, эта практика будет продолжена, возможно, до полного снятия ограничений», — пояснил Виноградов.

По его прогнозу, в ближайшие три месяца курс доллара будет колебаться в диапазоне 80-90 рублей за доллар.

«Что же касается другой альтернативной валютной пары — юань/рубль, то она будет подвержена тем же факторам. Отличия будут только в пределах колебаний пары юань/доллар США на международном рынке. В этой паре пока преимущество на стороне доллара США. Тенденция некоторого укрепления доллара к китайской валюте, видимо, будет сохраняться, но не выйдет за пределы 1-2%», — полагает Виноградов.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Бабина, к концу III квартала доллар может находиться в диапазоне 90–95 рублей, а для юаня он будет соответствовать коридору 12,3–13 рублей, если на мировом рынке пара USD/CNH (офшорный юань) останется около текущего значения 7,31.

Похожий прогноз дает и Татьяна Симонова: она считает, что в базовом сценарии курс американской валюты будет находится около уровня 90 рублей за доллар, а курс юаня — колебаться в пределах 12,2-12,3 рубля.